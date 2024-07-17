В СК озвучили сумму взяток, в которых обвинили Кибовского

Бывший министр правительства Москвы, глава департамента культуры Александр Кибовский за взятки содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Об этом сообщила
пресс-служба Следственного комитета.
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