В СК озвучили сумму взяток, в которых обвинили Кибовского

СК: Кибовский получил взятки на 100 млн рублей от коммерческих организаций

Фото: РИА «Новости»

Бывший министр правительства Москвы, глава департамента культуры Александр Кибовский за взятки содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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