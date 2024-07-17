Сегодня 18:07 Историк, дворянин и морпех. Что известно о задержанном московском экс-министре Кибовском 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Власть

Уголовное дело

Мошенничество

Следственный комитет России

Москва

Силовики задержали бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Что известно о Кибовском, чем он занимался в столичном правительстве и какое уголовное дело возбудили против экс-чиновника — в материале 360.ru.

Биография Александра Кибовского Родословная и образование Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. Его род занесли в смоленскую дворянскую книгу в 1662 году. Тогда князь Алексей Михайлович принял Якова Христофоровича Кибовского на военную службу. За это он получил деревни в Смоленской губернии. Среди родственников экс-министра — участники Великой Отечественной войны, в том числе офицер Смоленского ополчения Петр Кибовский. В 1988–1989 годах Кибовский участвовал в археологических раскопках на Красной площади. Спустя год поступил в Московский государственный историко-архивный институт. В 1995-м окончил вуз по специальности «Музейное дело, охрана памятников истории и культуры». Во время учебы Кибовский неоднократно участвовал в раскопках и поисках останков советских солдат.

Фото: Александр Кибовский / РИА «Новости»

В 2000 году будущий столичный министр защитил докторскую диссертацию на тему «Историко-предметный метод атрибуции произведений портретной живописи России XVIII — первой половины XIX века». Он успел побыть редактором военно-исторического журнала «Старый цейхгауз». В 2001-м пошел в армию по призыву на ВМФ. К тому моменту Кибовский был кандидатом исторических наук. В 2009 году окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Карьера Еще в 1996 году Кибовский начал работать младшим научным сотрудником в музее «Бородинская битва» в Москве, через год стал его главным специалистом. В 1998-м его назначили на место замначальника департамента по сохранению культурных ценностей Минкультуры России.

Сразу после срочной службы, в 2001 году, Кибовский вернулся на работу в министерство культуры и до 2004-го занимался поиском культурных ценностей времен Великой Отечественной, возвращением из Ватикана Казанской иконы Божией матери, иконы «Преображение Господне» и вывезенного немцами в годы войны «Смоленского архива».

В 2004 году перешел в аппарат правительства России. В это время чиновник подготовил тексты нескольких законопроектов, касающихся объектов культурного наследия. С 2008-го Кибовский стал главой Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Контролировал работы по строительству Заромакской ГЭС, Богучанской ГЭС, АТЭС и олимпийских объектов в Сочи.

Фото: Советник аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры Александр Кибовский / РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2010 году назначил Кибовского руководителем департамента культурного наследия столицы — Мосгорнаследия. За время, что он был в должности, отреставрировали Триумфальную арку, дом-музей Василия Пушкина на Старой Басманной, храм священномученика Климента на Пятницкой, Дом культуры имени Русакова, колокольню храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, храм Николая Чудотворца в Хамовниках и другие объекты. По прошествии пяти лет Кибовского назначили руководителем департамента культуры Москвы вместо ушедшего в отставку Сергея Капкова. В первые же дни он уволил половину штата госоргана — примерно 100 служащих.

Фото: Александр Кибовский и Владимир Мединский. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

За время работы нового начальника столичный департамент культуры организовал акции «Линия памяти» 22 июня на Крымской набережной, «Ночь кино» и «Ночь на катке», празднование Дня работника культуры 25 марта и Всемирного дня театра 27 марта в «Большом Манеже». В конец сентября 2023 года Кибовского освободили от обязанностей руководителя департамента культуры и назначили советником по вопросам культуры в аппарате мэра Москвы. Он активно работал в том числе в новых регионах России.

Фото: Советник аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры Александр Кибовский / РИА «Новости»

Регалии Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации второго класса, заслуженный деятель искусств России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Императорским орденом святой Анны III степени и другими.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В чем обвиняют Кибовского Кибовского задержали 17 июля. Ему предъявили обвинение в восьми эпизодах получения взяток и одном покушении на мошенничество. По информации московского Следственного комитета, чиновник за вознаграждение помогал коммерческим организациям заключать государственные контракты. Он действовал с другими соучастниками в составе группы. Общая сумма взяток превысила 100 миллионов рублей. Подробностей об эпизоде мошенничества пока нет. РИА «Новости» со ссылкой на картотеку столичных судов общей юрисдикции сообщило, что экс-глава департамента культуры Москвы за неделю до задержания поделил с женой имущество через Кунцевский суд. Иск подала его жена Анастасия в феврале 2024-го.