Группу ВСУ уничтожили при попытке вырваться из котла в Купянске

Минобороны: в Купянске уничтожили группу ВСУ при попытке выхода из города

Российские военные в Купянске ликвидировали группу украинских боевиков при попытке выйти из окружения в городе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего удалось ликвидировать семь человек, которые попробовали выехать из города на двух бронированных машинах.

«Нам очень хорошо помогают расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками. Зачистку города от ВСУ выполняем спокойно, уверенно, в соответствии с поставленными задачами», — рассказал боец с позывным Лаврик.

Полное освобождение восточной части Купянска спрогнозировали в течение ближайших пяти дней. На участке бойцам осталось зачистить около 50 строений, уже полностью взяли под контроль комбикормовый завод.

В конце октября российский президент Владимир Путин объявил, что ВС России окружили ВСУ в Купянске. В котле могли остаться представители НАТО и генералы ВСУ.