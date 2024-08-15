Попытки ВСУ продавить линию фронта в Курской области оказались безуспешными

На участке в Курской области украинские войска не оставили попыток продавить линию фронта. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов подчеркнул, что все действия противника безуспешны.

«Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается», — сказал он.

Алаудинов также рассказал, как накануне выводил людей из Суджи. В населенном пункте, обратил внимание командир спецназа «Ахмат», находятся как подразделения ВСУ, так и военнослужащие ВС России.

В Минобороны подчеркивали, что в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки удалось пресечь попытки украинских боевиков прорваться на территорию региона. Под удар российской авиации, беспилотников и артиллерии попали мобильные группы ВСУ.

Общие потери украинских войск на Курском направлении превысили 2,6 тысячи человек, десятки единиц различной военной техники и другого вооружения.