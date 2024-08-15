Спецназ «Ахмат» за день вывел из Суджи более 70 человек

Алаудинов рассказал о выводе из Суджи 73 раненых, женщин и стариков

Спецназовцы «Ахмата» вывели из Суджи в Курской области 73 человека, среди них были раненые, старики и женщин. Об этом в Telegram-канале рассказал командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Вчера я из Суджи помогал вывезти 73 человек. Среди них 17 — бойцы разных подразделений, часть из которых — раненые и мирное население, женщины, старики», — сказал он.

По словам Алаудинова, в Судже продолжают находиться подразделения российских военных. Из города также вывели срочников. Генерал отметил, что украинские военные не контролируют Суджу полностью.

По данным Минобороны, 15 августа ВС России восстановили контроль над селом Крупец. Общие суточные потери ВСУ оценили в 340 боевиков. Российская армия пресекла попытки прорыва украинских ДРГ в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.