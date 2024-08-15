Российская авиация, беспилотники и артиллерия атаковали украинские мобильные группы, пытавшиеся прорваться в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Уничтожение противника завершено, контроль над населенным пунктом Крупец восстановлен», — добавили в ведомстве.

Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили атаку штурмовиков ВСУ в направлении Кремяного. Военные ВС России нанесли комплексный огневой удар по двум украинским десантно-штурмовым бригадам южнее населенного пункта и западнее Русской Конопельки, что привело к срыву атак противника. Противник потерял в ходе этого боя до 90 человек, а также пять БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин.

Также удалось поразить скопления живой силы и техники шести украинских бригад в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного. В военном ведомстве добавили, что ударом ракетного комплекса «Искандер-М» российские бойцы уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским резервам, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.

Ранее в Курской области российские бойцы уничтожили группу из пяти десантников ВСУ.