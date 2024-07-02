Выдвинутые Украиной требования к России не учитывали реальную ситуацию в зоне конфликта, поэтому являлись несостоятельными. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА «Новости» , что будущие инициативы тоже обречены на провал.

Комментируя анонсированный киевским режимом новый документ, глава региона напомнил о предыдущих попытках склонить Россию к переговорам на невыгодных условиях. Сальдо заявил, что прежние украинские инициативы не учитывали ситуацию на земле и потому оказывались несостоятельными.

«Мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного „мирного плана“ [Владимира] Зеленского. Пока режим в Киеве не займет более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал», — сказал он.

Россия, по словам Сальдо, открыта диалогу. Губернатор заявил, что для проведения переговоров Украина должна отказаться от идеи нанести стране стратегическое поражение.

Украинский президент объявил о подготовке нового «мирного плана». В Запорожской области Зеленского обвинили в лукавстве.