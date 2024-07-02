Попытки навязать России новый «мирный план» назвали провальными
Сальдо: попытки навязать России невыгодные условия мира обречены на провал
Выдвинутые Украиной требования к России не учитывали реальную ситуацию в зоне конфликта, поэтому являлись несостоятельными. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА «Новости», что будущие инициативы тоже обречены на провал.
Комментируя анонсированный киевским режимом новый документ, глава региона напомнил о предыдущих попытках склонить Россию к переговорам на невыгодных условиях. Сальдо заявил, что прежние украинские инициативы не учитывали ситуацию на земле и потому оказывались несостоятельными.
«Мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного „мирного плана“ [Владимира] Зеленского. Пока режим в Киеве не займет более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал», — сказал он.
Россия, по словам Сальдо, открыта диалогу. Губернатор заявил, что для проведения переговоров Украина должна отказаться от идеи нанести стране стратегическое поражение.
Украинский президент объявил о подготовке нового «мирного плана». В Запорожской области Зеленского обвинили в лукавстве.