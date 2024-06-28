Зеленский анонсировал «всеобъемлющий план» урегулирования конфликта

AFP: Зеленский сообщил о работе над планом урегулирования конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает три важные для страны инициативы, а также план по урегулированию конфликта. Об этом сообщило Agence France-Presse .

Зеленский подчеркнул, что украинское руководство работает над детальными планами по энергетике, продовольственной безопасности и обмену пленными.

«Все другие пункты „формулы мира“ мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерам», — указал глава Украины.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти не хотят затягивать конфликт. На саммите Евросоюза он признался, что армия больше не сможет противостоять российским войскам, поэтому в ближайшие месяцы необходимо будет обсудить план урегулирования ситуации. Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО погибло большое число украинцев, и стране придется как можно скорее завершить конфликт.