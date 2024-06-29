Слова Зеленского о «мирном плане» назвали лукавством

Председатель комиссии ОП РФ Рогов: Зеленский лукавит, говоря о «мирном плане»

IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский лукавит, заявляя о подготовке так называемого мирного плана. На самом деле он в этом не заинтересован. Таким мнением с РИА «Новости» поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни в каком реальном мирном плане ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на [конфликте], не заинтересованы», — считает он.

По словам Рогова, конфликт для Зеленского и его окружения — единственная возможность удержаться у власти, так что слова украинского лидера — не более чем «пустословие», верить им нельзя. Максимум, что сделает в итоге Владимир Зеленский, — представит мирные предложения, надиктованные Западом, который тоже хочет продолжения конфликта, резюмировал общественник.

Накануне, 28 июня, президент Украины анонсировал «всеобъемлющий план» мирного урегулирования конфликта.

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