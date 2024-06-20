RS: отказ Зеленского от мирного плана Путина приведет к еще большим потерям

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана главы российского государства Владимира Путина принесет Киеву еще большие территориальные и людские потери. Об этом написало американское издание Responsible Statecraft .

Авторы статьи предположили, что будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Зеленский не прислушался к предложению Путина.

По мнению журналистов, условия мира в итоге будут определяться с учетом ситуации на земле. С этой точки зрения «мирный план» Зеленского, выглядит невыполнимым и нереалистичным. А предложение Путина кажется более разумным.

«Их принятие спасло бы Украину от потери значительной территории, которую она теперь, похоже, навсегда потеряет, от ущерба, который, возможно, никогда не будет восстановлен, и от многих человеческих жизней, которые никогда нельзя будет вернуть», — сделали вывод авторы статьи.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что предложение Путина — это, возможно, лучшая сделка, которую может получить Киев.