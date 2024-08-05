Попавшую под обстрел жительницу Шебекина увезли в больницу с израненной ногой

Гладков: в Шебекине при обстреле домов и автомобилей пострадала женщина

Украинские военные возобновили обстрел Шебекина. При атаке на дома и машины пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали с ранениями ноги, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Снаряды, по его данным, повредили остекление и фасады четырех многоквартирных домов, осколки посекли две машины. Гладков сообщил, что медицинская помощь потребовалась одной пострадавшей.

«По предварительной информации, ранен один человек — у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой СМП пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщил он.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно обстреливают Шебекино. Гладков сообщил 3 августа о шести пострадавших. На следующий день во время новой атаки еще два человека получили ранения, одна женщина погибла при ударе БПЛА по жилому дому.