Обстрел ВСУ ранил двух жителей Шебекина

Гладков заявил о двух раненых в Шебекине при обстреле ВСУ

Украинские боевики дважды обстреляли городе Шебекино за один час. Ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что один из пострадавших горожан самостоятельно обратился в больницу с непроникающим ранением грудной клетки. Врачи оказали ему первую помощь и отпустили домой. Второго пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой забрала бригада скорой помощи.

Выпущенные боевиками снаряды повредили два многоквартирных жилых дома и социальный объект. Кроме того, осколки боеприпаса посекли автомобиль.

Администрация города и оперативные службы выехали для фиксации повреждений.

В ходе атаки украинских боевиков на Шебекино также погибла мирная жительница. Как сообщил губернатор Гладков, она стала жертвой влетевшего в дом беспилотника. Запущенные со стороны Украины дроны атаковали жилой сектор города.

Три беспилотника поразили повредили окна и отделку квартир в двух многоэтажках, в одной из которых дома находилась женщина, получившая смертельные травмы. Еще два летательных аппарата рухнули на частные дома и подожгли кровлю.