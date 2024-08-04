Жительница Шебекина погибла при атаке БПЛА на жилой дом

Гладков: в Шебекине при ударе БПЛА по многоквартирному дому погибла женщина

Украинские военные выпустили беспилотники по трем населенным пунктам Белгородской области. В городе Шебекино погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Беспилотники запустили в жилой сектор. Три дрона повредили остекление и отделку квартир двух многоквартирных домов, еще два БПЛА рухнули на два частных дома и подожгли кровлю. Гладков сообщил, что, кроме крыш, повредили заборы, окна и фасады.

«К огромному горю, в Шебекине в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков», — написал Гладков.

В селе Салтыково FPV-дрон нацелили на автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали. В селе Петровка беспилотник атаковал пустой легковой автомобиль, машина сгорела полностью.

Массированный огонь ВСУ открывали по Шебекину и в минувшую субботу, 3 августа. Под обстрел попали 19 частных домов и один многоэтажный, коммерческий объект и несколько машин. Пострадали не менее шести человек.