Количество раненых в Шебекине после обстрела ВСУ выросло до шести

Украинские боевики во второй раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что пострадали мужчина, получивший осколочное ранение ноги, и женщина, у которой обломок боеприпаса попал в левую голень.

«Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Он добавил, что жительница села Березовка Борисовского района получила контузию при атаке украинского беспилотника на ее дом. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи и повезла в больницу Белгорода.

Шебекино попал под обстрел ВСУ в субботу, 3 августа. Сначала стало известно о ранении двух жителей, но после число пострадавших выросло до четырех, а теперь до шести человек.

Кроме того повреждения получили 19 частных домов, одна многоэтажка, коммерческий объект и несколько автомобилей.