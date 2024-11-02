Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России, рассказал, что благодаря паспорту США ему удалось проехать через всю Украину. Он два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов.

«У меня есть преимущество — американский паспорт. Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине», — процитировало Мартиндейла РИА «Новости».

Мартиндейла вывезли с подконтрольной Украине территории. Он находится в республике с 11 февраля 2022 года и сообщал России сведения о местоположении украинских военных объектов. Эти данные неоднократно использовались для ударов по технике и личному составу ВСУ.

Американец также рассказал, что многие жители Украины ждут прихода российских военных. Но им приходится скрывать свои истинные намерения.

Ранее ВС России освободили очередной поселок в ДНР. В результате наступательных действий группировки войск «Центр», противник потерял до 535 военнослужащих и технику.