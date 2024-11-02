Выведенный с подконтрольной Украине территории американец Дэниэл Мартиндейл два года передавал российским военным координаты объектов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах. Там добавили, что гражданин США находился там с 11 февраля 2022 года.

Мартиндейла вывели 27 октября.

«При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов», — уточнили собеседники агентства.

Они добавили, что полученные от американца данные не раз использовали для поражения позиций ВСУ.

Мартиндейл рассказал, что многие жители Украины ждут прихода российских военных. По словам гражданина США, люди вынуждены скрывать это.