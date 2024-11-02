Многие жители Украины ждут освобождения российской армией, но вынуждены скрывать это. Об этом сообщил помогавший РФ американец Дэниэл Мартиндейл, чьи слова привело РИА «Новости».
Для него самого необходимость скрывать свои мысли стала самым запоминающимся событием в пребывании на Украине. С этим сталкивался любой местный житель, подчеркнул гражданин США.
«Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать», — заявил Мартиндейл.
Вооруженные силы России ранее спасли украинских раненых, которых бросили сослуживцы. В числе пострадавших оказался боец ВСУ Роберт Погорелов. Россияне оказали боевикам первую медицинскую помощь.
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