Многие жители Украины ждут освобождения российской армией, но вынуждены скрывать это. Об этом сообщил помогавший РФ американец Дэниэл Мартиндейл, чьи слова привело РИА «Новости» .

Для него самого необходимость скрывать свои мысли стала самым запоминающимся событием в пребывании на Украине. С этим сталкивался любой местный житель, подчеркнул гражданин США.

«Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать», — заявил Мартиндейл.

Вооруженные силы России ранее спасли украинских раненых, которых бросили сослуживцы. В числе пострадавших оказался боец ВСУ Роберт Погорелов. Россияне оказали боевикам первую медицинскую помощь.