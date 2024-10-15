Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков припомнил кандидату в премьеры ФРГ Фридриху Мерцу , что случилось с гитлеровской Германией. Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Мерц, ратующий за удары по России немецкими ракетами «Таурус», забыл опыт Гитлера.

«А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», — написал Пушков.

Помимо этого, сенатор выразил скептицизм относительно того, что США будут оказывать поддержку Германии после того, как немецкие ракеты нанесут удар по России.

Мерц утверждал, что Германия теперь должна сделать все, чтобы в России сочли продолжение боевых действий «безнадежной затеей». По его мнению, Запад начал действовать слишком поздно, поэтому многое не успел.

Ранее в Германии уже признали неэффективность санкций против экономики России. Страна не только адаптировалась к ограничениям, но и добилась экономического роста. Кроме того, Китай и страны Глобального Юга также не поддержали антироссийские ограничения.