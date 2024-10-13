В Германии признали неэффективность санкций против экономики РФ

Западные санкции не смогли разрушить российскую экономику после начала спецоперации на Украине, хотя лидеры Евросоюза и НАТО на это рассчитывали. Россия адаптировалась к ограничениям и добилась экономического роста, заявил немецкий эксперт Александр Либман в интервью изданию Focus.Online .

Аналитик добавил, что Москва адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали. При том, что страны Запада надеялись на дестабилизацию ее финансовой системы, снижение доходов от продажи природных ресурсов и нарушение международных цепочек.

«Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее», — пояснил эксперт.

Либман добавил, что Китай и страны Глобального Юга также не поддержали антироссийские санкции. Кроме того, российские компании проявили невероятную креативность, выстроив новые цепочки поставок. Еще один момент — Россия таким крупным поставщиком сырья, что «полностью исключить ее из мирового трафика невозможно».

Ранее российские предприятия спасли от разорения финскую государственную финансовую компанию Finnvera.