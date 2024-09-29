Председатель ХДС Мерц: у Украины никогда не получится победить Россию

Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом заявил председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью Bild.

«Украина никогда не сможет победить Россию. Но для меня победа значит, что она должна вернуть суверенитет над своей территорией», — сказал он.

По словам немецкого политика, что на данный момент союзники Украины пытаются ей помочь не проиграть. Мерц подчеркнул, что спустя 2,5 года после начала конфликта баланс сил является «весьма ужасным и очень отрезвляющим». По его мнению, Запад начал действовать слишком поздно и успел сделать слишком мало.

Председатель ХДС выразил уверенность, что Германия теперь должна сделать все, чтобы в России сочли продолжение боевых действий «безнадежной затеей».

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что на Западе многие хотят завершения украинского конфликта, чтобы возобновить активные экономические связи с Россией.