Польские истребители поднялись в воздух из-за активности авиации России

ВС Польши заявили о поднятых в небо истребителях из-за авиации России

Польские военные утром подняли в воздух истребители в связи с активностью дальней авиации ВС России. Об этом заявили в пресс-службе оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Представители ВС страны заявили, что Польша, со своей стороны, приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства. Также в пресс-службе добавили, что из-за действий польской авиации в юго-восточной части государства может повысится уровень шума.

Польские военные поднимали в воздух истребители и несколькими днями ранее — 26 и 27 августа. В качестве причины командование также указывало «повышенную активность дальней авиации России».

В ночь на 2 сентября на территории Украины прогремели взрывы. Их зафиксировали в Харьковской и Полтавской областях.

Ранее в Польше из-за испытаний сверхзвукового истребителя сорвало несколько крыш с домов в деревне Саленец. Из-за воздействия звуковой волны повредились кровельные покрытия в нескольких зданиях.

ВС Польши обязались возместить ущерб. Военная полиция и Государственная комиссия по авиационным происшествиям начали проводить расследование.