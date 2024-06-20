Перешедший на сверхзвуковую скорость МиГ-29 сорвал крыши с домов в Польше

Пилот польского истребителя во время учебного полета перешел на сверхзвуковую скорость во время пролета над деревней Саленец. Образовавшаяся волна сорвала несколько крыш со зданий населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба объединенного командования Вооруженных сил Польши на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ведомстве уточнили, что истребитель вылетел с 22-й тактической авиабазы и превысил скорость звука на высоте около 1000 футов (300 метров).

«В результате воздействия звуковой волны были повреждены кровельные покрытия в нескольких зданиях», — заявили в пресс-службе.

По этому случаю расследование начала военная полиция, а также Государственная комиссия по авиационным происшествиям.

В пресс-службе добавили, что все расходы за ремонт пострадавших зданий Вооруженные силы Польши взяли на себя.

Это не первый неудачный случай с польскими МиГ-29. Такой же истребитель во время тренировочного полета в конце мая потерял пустой топливный бак. Деталь рухнула с высоты в нескольких сотнях метрах от строящегося здания. По счастливой случайности никто не пострадал.