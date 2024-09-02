В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Ночью 2 сентября в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В столице региона прогремел взрыв, сообщило издание «Зеркало недели» .

Информация о взрыве появилась в 00:58, через 2,5 часа после объявления воздушной тревоги. Очевидцы сообщили о громких звуках в Харькове в местных пабликах. Спустя несколько минут появились сообщения о новых взрывах.

Глава города Игорь Терехов в своем Telegram-канале предупредил жителей о замеченных в небе дронах-камикадзе.

Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила о нескольких группах ударных беспилотников, которые направлялись на Днепропетровскую и Харьковскую области. Другую группу БПЛА засекли летевшими в направлении Кривого Рога.

Помимо Харькова взрывы послышались в Полтаве. Воздушная тревога действует также в Одесской, Кировоградской, Николаевской областях, на контролируемой украинскими войсками территориях Запорожья и Херсонщины.