Мощный взрыв прозвучал в Полтаве

Фото: РИА «Новости»

Взрыв прогремел в городе Полтава. В этот момент в Полтавской области звучала воздушная тревога, сообщило украинские издание «Зеркало недели».

«Сообщают о взрыве в Полтаве», — указали в материале.

Также местные журналисты сообщили о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В украинском регионе включали сигналы воздушной тревоги.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что после обстрела ВС России один из энергетических объектов в Харькове получил повреждения. Российские военные  нанесли удар по городу днем 1 сентября.

Ночью 27 августа режим ракетной опасности действовал по всей Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Ровно, Запорожье и Хмельницкой области.

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