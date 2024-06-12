Польша вновь подняла самолеты «из-за России»

Польша с союзниками подняла самолеты после воздушной тревоги на Украине

Польша вместе с союзниками подняла самолеты из-за активности дальней авиации России. Об этом представители польской армии написали в соцсети X .

Судна оказались в воздухе после тревоги, которую объявляли по всей Украине.

«Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — указано в публикации.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши внимательно следит за ситуацией.

До этого государство поднимало в воздух свои самолеты из-за якобы возросшей активности российской дальней авиации 7 июня. Жителей тогда предупреждали, что из-за этого, особенно в юго-восточной части страны, могло быть шумно.

Ранее Польша предложила установить минные поля на границе с Россией. Страна также хочет хорошо вооружить и замотивировать своих военных.