Польский генерал призвал заминировать границу с Россией | 360°

Мир 29 апреля 2024, 01:38 Польский генерал призвал заминировать границу с Россией Польский генерал Скшипчак призвал строить укрепления и минировать границу с РФ Freepik

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В Польше предложили установить минные поля на границе с Россией. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.

«Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время», — сказал он.

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По его словам, в военное время будет поздно строить укрепления на приграничных территориях. Он добавил, что Литва и Польша должны уже сейчас заняться таким строительством.

При этом бывший военный выразил уверенность, что в данный момент полномасштабная война Европе не угрожает.

Скшипчак добавил, что Польше надо готовить вооруженные силы, хорошо их вооружить и замотивировать, чтобы такой конфликт не начался и в будущем.

Ранее польский лидер Анджей Дуда призвал разместить на территории страны американское ядерное оружие. При этом он указал на то, что Россия разместила свое ядерное оружие в Белоруссии.