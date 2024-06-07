Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации

Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации России»

Польша и ее союзники подняли в воздух свои самолеты из-за якобы возросшей активности российской дальней авиации. Сообщение опубликовало оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X .

«Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — указано в публикации.

Воздушные суда вернули на землю утром. К подобной мере Вооруженные силы Польши в последний раз прибегали 1 июня.

В ночь на 6 апреля на Украине объявили воздушную тревогу. Серия взрывов прогремела в Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях. Минимум на одном промышленном объекте вспыхнул пожар. На месте происшествия работали пожарные, никто из жителей не пострадал.

Ранее Польша предложила установить минные поля на границе с Россией. Президент республики Анджей Дуда призвал разместить на территории страны американское ядерное оружие.