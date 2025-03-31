Российские военные заняли половину села Гуево в Курской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Бои идут в селе, половина Гуева наша», — сказал собеседник агентства.

ВСУ начали цепляться за каждую позицию в Курской области, рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Враг стягивал в район Гуева и границы с Россией все, что мог. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 71 тысячу человек.

Однако накануне стало известно, что элитный полк ССО Украины сбежал из Гуева, оставив стрелков без поддержки. Это подразделение специализируется на совершении диверсий на территории России.