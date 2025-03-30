Элитный полк ССО Украины сбежал из-под Курска

Элитный полк ССО Украины сбежал из Гуева, оставив стрелков без поддержки

Фото: РИА «Новости»

Элитный шестой полк Сил специальных операций Украины сбежал из населенного пункта Гуево Курской области, оставив без поддержки стрелковые подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в группировке войск «Север».

«Шестой полк ССО „Рейнджеры“ давно оттуда сбежал, сейчас остались лишь стрелковые подразделения», — отметил собеседник агентства.

По его словам, командование ВСУ в очередной раз вывело элитные подразделения из-под прямого огневого удара, избегая отправки на линию боевого соприкосновения против наступающей российской армии.

Шестой полк ССО Украины создали по стандартам стран НАТО в 2024 году. Подразделение ориентировано на совершение диверсий на российской территории.

Ранее стало известно, что всего два жителя осталось в освобожденной от украинских националистов слободе Гончаровка под городом Суджей Курской области.

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