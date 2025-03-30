Элитный полк ССО Украины сбежал из Гуева, оставив стрелков без поддержки

Элитный шестой полк Сил специальных операций Украины сбежал из населенного пункта Гуево Курской области, оставив без поддержки стрелковые подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в группировке войск «Север».

«Шестой полк ССО „Рейнджеры“ давно оттуда сбежал, сейчас остались лишь стрелковые подразделения», — отметил собеседник агентства.

По его словам, командование ВСУ в очередной раз вывело элитные подразделения из-под прямого огневого удара, избегая отправки на линию боевого соприкосновения против наступающей российской армии.

Шестой полк ССО Украины создали по стандартам стран НАТО в 2024 году. Подразделение ориентировано на совершение диверсий на российской территории.

Ранее стало известно, что всего два жителя осталось в освобожденной от украинских националистов слободе Гончаровка под городом Суджей Курской области.