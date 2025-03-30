Минобороны: ВСУ потеряли 71 050 человек личного состава в боях в Курской области

Вторгшиеся в Курскую область украинские силы за все время боевых действий потеряли 71 050 человек личного состава. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе боев войска противника лишились большого количества военной техники. В их числе 402 танка, почти три тысячи единиц бронированной техники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

ВСУ также потеряли 590 артиллерийских орудий, 89 пусковых установок зенитных ракет и снарядов РСЗО, а также заряжающих машин, 123 станции РЭБ и 18 радиолокационных станций, 10 систем ПВО и более 100 единиц инженерной техники, включая установку разминирования.

В минувшую субботу, 29 октября, офицер группировки войск «Север» заявил, что российские штурмовики захватили в ходе боя за село Гуево в Курской области бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2.

Он подчеркнул, что, если раньше такое оружие считалось редким, то у украинских боевиков оно встречается постоянно. Боец добавил, что в бежавший из российского региона противник бросил огромное количество техники из стран НАТО.