«Полный коллапс». На Украине заявили о крахе страны

Украинское руководство оказалось беспомощным перед ракетными обстрелами. Это говорит о том, что идет полный коллапс страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

По его словам, было очень много прямых попаданий. И сейчас, по сути, начался полный коллапс Украины. Таково реальное положение дел. При этом Соскин обвинил не президента Украины Владимира Зеленского, а мэра Киева Виталия Кличко и местных парламентариев в катастрофическом положении страны и слабости украинской ПВО.

«Но люди терпят, конечно. Идут в метро, ночуют, они привыкли в метро ночевать. <…> Киев превратится в город-подземелье. Вот Кличко довел с этими киевскими депутатами. Так же нельзя», — сказал он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные готовят крупную атаку на Украину в ближайшие дни. В ночь на 7 июля серия взрывов прогремела в Киеве и Одессе, столицу Украины атаковали «шахеды».