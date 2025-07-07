Взрывы прогремели в Киеве и Одессе

Серия взрывов прогремела в Киеве и Одессе. Об этом сообщили в Telegram-каналах украинские издания УНИАН и «Инсайдер UA» .

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу.

«Киев атакуют „шахеды“. В столице работают силы противовоздушной обороны. Людей призывают оставаться в безопасных местах», — сообщило УНИАН.

По данным «Инсайдер UA», над Украиной зафиксировали около 30 беспилотников. В частности, группа «шахедов» двигалась в направлении Киева.

По информации Telegram-канала «Украина.ру», в украинской столице раздались взрывы, «Герани» поражают цели в Киеве. Под интенсивными ударами ВС РФ оказались объекты ВСУ в Одессе, в городе заметили сильный пожар.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о детонации цистерны с ГСМ в ангаре коммерческого предприятия в районе Киевской ТЭЦ-6.