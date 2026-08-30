Украинское командование направило боевиков националистического батальона «Азов»* на самое проблемное для ВСУ направление — Харьковское. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, харьковский участок фронта оказался еще одним из сложных участков для командования ВСУ.

«В целом, наши военнослужащие сейчас приняли данную информацию к сведению и начинают планомерный разбор тех укрепрайонов, на которых закрепились украинские националисты», — сказал военный эксперт.

До этого Марочко сообщал, что Киев направил неонацистов «Азова»* к Славянску и Краматорску, надеясь стабилизировать фронт на этом участке фронта. Там рушится украинская оборона. Российская армия буквально проламывает ее.

Ранее командир подразделения группировки войск «Север» с позывным Сват рассказал, что российские военные с начала августа уничтожили более 15 средств связи ВСУ на Харьковском направлении. Среди пораженных целей есть и системы Starlink.

*Организация признана террористической и запрещена в России.