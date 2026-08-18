ТАСС: руководство ВСУ начало отправлять на штурм танцоров и артистов

Военкоматы на Украине начали снимать бронь с хореографов и артистов. ВСУ отправляют их в штурмовые подразделения, несмотря на отсутствие базовой военной подготовки, сообщил источник ТАСС .

«В Киеве снимают бронь с артистов, руководителей хореографических коллективов и танцоров. Под мобилизацию попали десятки деятелей культуры, которых признали важными для города», — отметил он.

Источник уточнил, что усиление мобилизации связано с необходимостью пополнения задействованных в зоне боевых действий подразделений.

Однако большинство мобилизованных балетмейстеров и танцоров не имеют даже базовой военной подготовки, а их навыки в окопах оказываются бесполезными.

«По словам артистов, они готовы помогать фронту выступлениями, но отправка в штурмовые подразделения вызывает у них непонимание», — заключил собеседник агентства.

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