Стало известно, сколько территорий в Харьковской области взяли под контроль ВС России | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 14:41 Стало известно, сколько территорий в Харьковской области взяли под контроль ВС России Ганчев: ВС России освободили более 200 квадратных километров под Харьковом РИА «Новости»

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ВС России освободили в Харьковской области более 200 квадратных километров территорий, в том числе северную часть региона. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

По его словам, ВС России проводят зачистки боевиков ВСУ в Волчанске. Российские бойцы продолжают продвигаться в зоне СВО.

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«Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску», — указал Ганчев.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинская армия оказалась в тяжелом положении под Харьковом. Он рассказал, что военные готовятся к тяжелым боям с ВС России. Сырский также подчеркнул, что наступление российской армии стало неожиданностью для ВСУ.