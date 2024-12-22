Полицейские Казани подбили летевший в сторону тушивших пожар спасателей БПЛА

В Казани полицейские выстрелами из автоматического оружия сбили третий дрон, летевший в сторону дома в жилом комплексе «Лазурные небеса». В тот момент в здании находились спасатели, которые тушили возникшее после ударов других беспилотников пламя. С таким заявлением выступил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

Он уточнил, что вражеский беспилотник сбили сотрудники батальона по массовым мероприятиям.

«Было видно, что летит — и уже должен был взорваться именно в том месте, где работали пожарные. Полицейские оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие», — привела заявление Чанкина газета «Вечерняя Казань.

Представитель исполкома добавил, что сбитый беспилотник потерял управление. При этом в доме, где работали пожарные, оставался неразорвавшийся снаряд. Удар еще одним БПЛА мог привести к сильному взрыву и большому количеству жертв среди населения.

По данным Минобороны, Казань атаковали восемь беспилотников, которые прилетели в город тремя волнами. В ведомстве заявили, что шесть дронов сбили дежурные системы противовоздушной обороны и РЭБ.

Два беспилотника врезались в жилой комплекс «Лазурные небеса», кроме того, повреждения получили еще два дома. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал целями для атаки объекты оборонно-промышленного комплекса города, а также дома мирных жителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар беспилотников по Казани не останется без ответа и противники получат еще большие разрушения. Также глава государства выразил уверенность, что власти республики восстановят все поврежденные объекты.