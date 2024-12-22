Путин пообещал жесткий ответ на удар беспилотников по Казани
Путин пообещал масштабные разрушения противнику за удар дронов по Казани
Удар беспилотников по Казани не останется без ответа. Противник столкнется с еще большими разрушениями. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову во время церемонии открытия новых объектов транспортной инфраструктуры.
Глава государства подчеркнул, что последствия воздушной атаки, которую столица республики пережила в минувшую субботу, устранят.
«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани», — заявил Путин.
Президент добавил, что как бы недоброжелатели России ни старались ей навредить, они сильно пожалеют об этом.
«Столкнутся с многократно большими разрушениям у себя за то, что пытаются делать у нас в стране», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что никакие вражеские силы не смогут остановить дальнейшее продвижение и развитие России.
Беспилотники атаковали жилые дома и объекты оборонно-промышленного комплекса Казани утром в субботу, 21 декабря.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что налет дронов прошел в три волны с разных направлений. Всего в столицу Татарстана прилетели восемь беспилотников, три из которых сбили дежурные средства противовоздушной обороны, еще три подавили средства РЭБ.
Два дрона врезались в жилой комплекс «Лазурные небеса», также в ходе атаки повреждения получили еще два дома. Всех жильцов власти города отправили в пункты временного размещения.
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что некоторые взрывные устройства в беспилотниках не сработали. Для их ликвидации привлекли специалистов.