Три волны с разных направлений. Стали известны детали атаки БПЛА на Казань

Минобороны: ВСУ атаковали Казань беспилотниками в три волны с разных направлений

Украинские боевики атаковали беспилотниками Казань в три волны с разных направлений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Киевский режим в период с 07:40 до 09:20 в субботу, 21 декабря, атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применяли с трех направлений. Три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы, еще три БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО», — заявили в ведомстве.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале отметил, что, если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас ВСУ атакуют дома мирных жителей.

«На месте развернули оперативный штаб, организовали места горячего питания и временного размещения. Жителей эвакуировали, подключили все силы», — написал он.

Ранее аэропорты Казани и Ижевска временно закрыли на вылет и прилет из-за угрозы БПЛА.