Минниханов заявил о несработавших бомбах в атаковавших Казань дронах

Большая часть атаковавших Казань беспилотников целились на жилые дома, остальные летели к объектам оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что его возмутила атака беспилотников, потому что основную часть противник направил на гражданские объекты.

«Мы никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома. Из восьми беспилотников только три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, они были все уничтожены», — привел заявление главы Татарстана ТАСС.

Минниханов добавил, что у некоторых беспилотников не сработала взрывчатка. Поэтому сейчас оперативные службы ведут работы по ее ликвидации.

«Мы провели мероприятия по эвакуации людей. Ситуация стабильная и находится под контролем», — подчеркнул глава республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получил всю информацию по воздушной атаке на Казань, а также провел разговор с главой Татарстана для оценки ситуации в регионе.

Беспилотники атаковали Казань утром в субботу, 21 декабря. В Министерстве обороны заявили, что налет прошел в три волны с разных направлений.

В ведомстве уточнили, что три летательных аппарата подавили средства РЭБ, еще три уничтожили дежурные средства ПВО.

Два прилетевших беспилотника попали в жилой небоскреб «Лазурные небеса». Также повреждения получили еще два жилых дома. Экстренные службы провели экстренные эвакуации всех жителей. Их отправили в пункты временного размещения.