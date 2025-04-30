Киевские власти запланировали ряд провокаций в отношении России в День Победы. Под угрозой атак БПЛА находятся Москва и населенные пункты Подмосковья. Об этом в интервью News.ru заявил украинский историк и политолог Владимир Скачко.

«Я уверен, что сейчас Киев постарается активировать ранее созданные спящие ячейки, которые будут запускать БПЛА не с территории Украины, а прямо из России. Это самое страшное, грязное и опасное», — сказал он.

Скачко предупредил, что атаки могут быть массовыми. Окончательное решение об их проведении примет президент Украины Владимир Зеленский с опорой на то, что ему прикажут представители западных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал недвусмысленный намек на то, что ВСУ планируют провести ряд провокаций во время торжественных мероприятий 9 мая в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Российский лидер пояснил, что это делается из гуманитарных соображений и для демонстрации готовности к мирным переговорам. Зеленский фактически отверг предложение о трехдневном перемирии.