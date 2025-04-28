Путин объявил трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы с полуночи 8 мая до полуночи 11-го. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — добавили в Кремле.

На это время вооруженные силы остановят все боевые действия. Согласно заявлению, делается это из гуманитарных соображений и чтобы показать готовность к мирным переговорам. Однако российские власти подчеркнули, что если ВСУ попытаются нарушить перемирие, то им дадут отпор.

В прошлый раз перемирие объявлялось на Пасху с 19 до 21 апреля. После этого Путин не стал его продлевать, и боевые действия возобновились. По данным Минобороны, за 30 часов его действия украинские военные нарушили режим 4900 раз, однако в целом интенсивность огня значительно снизилась.