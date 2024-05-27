Столтенберг: у НАТО нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс

Североатлантический альянс не пришел к единому мнению по срокам вступления Украины в НАТО. Такое заявление сделал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости» .

«Страны НАТО договорились, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО», — подчеркнул он.

Но Североатлантический альянс по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Военно-политический блок не намерен готовить военных на территории республики. При этом Столтенберг ранее призвал снять ограничение на удары Украины по России.

Идею генсека НАТО сочли подсудной. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что мир стоит на грани катастрофы. Западные страны, по его словам, должны отказаться от поддержки страшной инициативы.