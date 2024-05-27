Генсек НАТО призвал снять ограничение на удары Украины по России

НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, однако союзникам следует пересмотреть запрет на использование поставленного Украине оружия для ударов по ее территории. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщил The Economist .

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, пожертвованного Украине», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что ожесточенные бои ведут в Харьковской области. Объекты на территории России он назвал «законными военными целями» при защите Украины. Он напомнил союзникам из Евросоюза о невыполненном обещании поставить украинским военным миллион боеприпасов.

Генсек НАТО признал риск эскалации и призвал не допустить разрастания украинского конфликта до полномасштабного столкновения России с НАТО в Европе. Столтенберг заверил, что альянс не станет напрямую участвовать в боевых действиях и размещать свои сухопутные войска на Украине, даже если ее правительство попросит об этом.

Страны Евросоюза тоже не поддержали ввод войск. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что никто из союзников не согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона.