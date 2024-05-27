Основной задачей НАТО стало избегание прямого столкновения с Россией

Североатлантический альянс по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, это остается основной задачей блока.

«НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле», — процитировало генсека РИА «Новости».

Альянс не собирается осуществлять подготовку военных на территории Украины. Основные цели военно-политического блока: оказание помощи республике и предотвращение эскалации конфликта.

Столтенберг добавил, что выступает за снятие ограничений на использование украинской армией западного оружия по «легитимным целям» на территории России.

Украина давно стремится стать членом НАТО, но канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в обозримом будущем этого не будет. Политик напомнил, что говорил об этом как российским, так и украинским властям в начале 2022 года — до начала специальной военной операции