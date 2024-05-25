Идею генсека НАТО об ударах по России сочли подсудной

Депутат Чепа потребовал суда над Столтенбергом за идею об ударах по России

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о праве Украины использовать полученное от Запада оружие для ударов по России носит подсудный характер, так как ставит мир на грань катастрофы. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что западные страны откажутся от поддержки страшной инициативы главы Североатлантического альянса

«Его надо будет судить за такие предложения, которые толкают мир к катастрофе», — заявил Чепа, оценив заявление Столтенберга.

Генеральный секретарь НАТО, говоря о ситуации в зоне проведения специальной военной операции, указал, что основные бои сейчас происходят в районе границ.

Столтенберг пояснил, что для победы Украины западным странам необходимо снять запрет на использование своего оружия против целей на российской территории.

С критикой этого предложения выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Она подчеркнула, что всем участникам так называемой мирной конференции в Швейцарии нужно увидеть это мнение.