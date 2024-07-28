Полевую часовню освятили в зоне СВО в День крещения Руси

РИА «Новости»: в зоне СВО освятили полевую часовню в День крещения Руси

В одном из воинских подразделений группировки «Юг» на передовой открыли и освятили полевую часовню. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , мероприятие приурочили ко Дню крещения Руси.

Прошла молитва в честь князя Владимира, которого церковь нарекла святым равноапостольным, а народ прозвал Красным Солнышком. Именно князь Владимир решил в первый раз массово крестить киевлян в водах Днепра 28 июля 988 года.

«Мы поныне, сегодня, как его (князя Владимира — прим. ред.) преемники и наследники той России, которую он нам передал. Мы — его воинство, которое заново воссоединяет, собирает единую Святую Русь», — сказал военнослужащий первой Славянской бригады священник Максим.

После освещения часовни каждый боец получил от священнослужителя шеврон с изображением князя Владимира.

Русская православная церковь ежегодно 28 июля отмечает важнейший религиозный праздник — День Крещения Руси. Верующие вспоминают провозглашение христианства на Руси в качестве государственной, официальной религии. После того, как Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране начали массово возводить церкви и храмы, а языческих идолов — уничтожать.

В Подмосковье росгвардейцы посетили храмы в преддверии Дня крещения Руси. Они помолились о здравии военнослужащих, находящихся в служебных командировках.