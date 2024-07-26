Подмосковные росгвардейцы посетили храмы в преддверии Дня крещения Руси

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие в божественных литургиях в преддверии Дня крещения Руси. Праздник отмечается 28 июля.

Росгвардейцы помолились о здравии военнослужащих, находящихся в служебных командировках, а также вознесли молитву за упокой погибших при исполнении служебного и воинского долга.

По окончании молебнов священнослужители рассказали о значении принятия православия для древнерусского государства и благословили сотрудников Росгвардии, пожелав Божьей помощи в служении на благо Отечества.

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