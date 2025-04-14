Пойманный в Керчи молдавский агент планировал подорвать водонасосную станцию

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии Евгений Курдоглу работал на Украину и планировал взорвать водонасосную станцию. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Молдавский агент признался, что собирался устроить диверсию. Он снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту и направлял информацию куратору.

Другой диверсант — Мариус Пруняну — рассказал на допросе, что делал схроны с взрывными устройствами. По его словам, украинские спецслужбы также пообещали предоставить ему пистолет для убийства человека.

«Сказали, что предоставят клад с пистолетом <…> для устранения какой-то личности», — рассказал он.

По данным ФСБ, 24-летний гражданин Молдавии Мариус Пруняну вступил в ряды ВСУ в 2022 году. После года службы мужчину завербовало Министерство обороны Украины. По заданию спецслужб он занимался подготовкой терактов на территории России.