Появление Путина в камуфляже в зоне СВО назвали сигналом США и Украине

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов ВС РФ в Курской области. Он надел военную форму, что является «завуалированным ответом на издевательское предложение мира» со стороны Украина и США. Об этом заявили в Telegram-канале «Рыбарь» .

«Это не явный признак отказа от перемирия и переговоров, но с информационной точки зрения своевременно и то, что нужно», — уточнил канал.

При этом важны и другие посылы, озвученные главой государства.

Путин подчеркнул, что боевикам ВСУ, взятым в плен в Курской области, будут относиться как к террористам. К ним будут относиться гуманно, но обменивать их не станут.

Предложение главы государства «особо подумать» про создание зоны безопасность вдоль государственной границы восприняли как «отличный намек» на продолжение операций ВС РФ в Сумской области Украины, включая целенаправленное отвлечение боевиков ВСУ на этот участок фронта.

Авторы канала отметили и операцию «Труба», проведенную с участием 600 российских военных. Состав только одной батальонной тактической группы обеспечил ее успел, кардинально изменив ситуацию во всем Суджанском районе.

Кроме того, визит Путин в день освобождения Суджи и при этом в военной форме посчитали за чрезвычайно эффектный и правильный политический ход.

Ранее Путин поставил задачу разгромить группировку ВСУ в курском приграничье в кратчайшие сроки.