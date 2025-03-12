Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области бойцов ВСУ

Военные ВСУ, вторгшиеся в Курскую область и попавшие в российский плен, являются террористами. Об этом во время посещения пункта управления курской группировкой заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами РФ», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что люди, которые находясь на территории региона, совершают преступления против мирного населения и противодействуют ВС России, в соответствии с российскими законами являются террористами. При этом он отметил важность гуманного отношения ко всем, кто попал в плен.

В ходе совещания глава государства заявил, что российские военнослужащие должны в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.